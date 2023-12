Tatort: Ahaus, Kronenweg; Tatzeit: zwischen 11.12.2023, 16.00 Uhr, und 12.12.2023, 13.00 Uhr; Aus einer Garage in Ahaus haben Unbekannte ein Pedelec des Herstellers Pegasus entwendet.

Ahaus (ots) - Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude am Kronenweg. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



