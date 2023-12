Unfallort: Ahaus-Graes, Graeser Straße; Unfallzeit: 07.12.2023, 05.45 Uhr; Sie habe aufgrund von Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig anhalten können, gab am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Ahaus an.

Ahaus (ots) - Die Enschederin hatte gegen 05.45 Uhr die L560 aus Richtung Enschede kommend in Richtung Ahaus befahren. An der Einmündung konnte sie ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen. Dadurch kollidierte die 31-Jährige mit dem Fahrzeug eines Gronauers. Der 72-Jährige hatte die Graeser Straße aus Richtung Graes kommend in Richtung Wessum befahren. Der Beifahrer des Gronauers verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der Rettungsdienst brache den 18 Jahre alten Gronauer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Stationär in ein Hospital aufgenommen werden musste die Niederländerin. Der Sachschaden wird mit insgesamt circa 30.000 Euro beziffert. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell