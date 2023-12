Unfallort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch; Unfallzeit: 19.12.2023, 08.15 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Ahaus-Wüllen.

Ahaus-Wüllen (ots) - Die 22-Jährige war gegen 08.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Am Kalkbruch aus Richtung Wüllener Straße kommend unterwegs und beabsichtigte auf die Fahrbahn der Kreidestraße nach links abzubiegen. Dabei kollidierte die Ahauserin mit einem von rechts kommenden dunklen Wagen. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt auf der Kreidestraße in Richtung Hoher Weg fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)



