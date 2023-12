Tatort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße; Tatzeit: zwischen 16.12.2023, 19.00 Uhr, und 18.12.2023, 09.00 Uhr; Tannen gestohlen haben Unbekannte bei ihrem Einbruch in einen Verkaufsstand für Weihnachtsbäume am Wochenende in Ahaus-Wüllen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Ahaus-Wüllen (ots) - Anstatt des schmückenden Grüns nahmen sie eine Rolle Verpackungsnetz mit, um es unweit des Tatortes an der Andreasstraße dann doch zurückzulassen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Kripo Ahaus sucht Zeugen: Tel. (02561) 9260. (db)



