Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße 31; Tatzeit: 05.12.2023, 19.55 Uhr; Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 19.55 Uhr einen Lebensmittelmarkt in Bahnhof Reken überfallen.

Reken (ots) - Der Täter forderte eine Mitarbeiterin des Geschäfts an der Bahnhofstraße mit vorgehaltener Schusswaffe dazu auf, Geld aus der Kasse herauszugeben. Als diese geöffnet war, griff der Täter hinein und nahm die darin liegenden Geldscheine an sich. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer hellen Jeans, einer dunklen Jacke und maskiert mit einer Sturmhaube; er führte eine schwarze Bauchtasche und augenscheinlich eine kleine schwarze Pistole mit sich. Der Unbekannte sprach akzentfrei hochdeutsch. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Aulkestraße. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)



