Die Polizei sucht derzeit im Raum Bocholt eine vermisste Jugendliche.

Bocholt (ots) - Diese ist zuletzt nahe des Krankenhauses am Barloer Weg gesehen worden. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, sollte sich umgehend bei der zuständigen Kriminalinspektion I in Borken, Tel. (02861) 9000, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110 melden. Ein Lichtbild der Vermissten ist dieser Meldung beigefügt. (to)



