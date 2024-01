Tatzeiten: a: zwischen 28.12.23, 17:30 Uhr, und 01.01.23, 17:30 Uhr; b: zwischen 31.12.23, 12.00 Uhr, und 01.01.23, 09.15 Uhr; Tatort: Bocholt, a: Hagestraße; b: Werther Straße Rund um den Jahreswechsel nutzten noch unbekannte Randalierer das Feuerwehr nicht traditionsgemäß sondern um Straftaten zu begehen.

Bocholt (ots) - Auf der Werther Straße wurde ein Knallkörper in den Stromkasten einer Ampel eingeführt und gezündet. Die Ampel fiel daraufhin aus.

Auf der Hagestraße zündeten unbekannte Täter einen Knallkörper im Briefkasten eines Wohnhauses. Der Briefkasten aber auch der Bodenbelag im Haus wurden dabei beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)



