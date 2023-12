Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 09.12.2023, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr; Obwohl das Pedelec des Herstellers Cube angekettet war, stahlen es Unbekannte am Samstagabend in Bocholt.

Bocholt (ots) - Der Geschädigte hatte das grüne Rad des Typs Kathmandu Hybrid Pro gegen 18.30 Uhr am Eingang der Shopping-Arkaden am Berliner Platz abgestellt. Bei seiner Rückkehr, eine halbe Stunde später, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)



