Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg; Unfallzeit: 21.12.2023, 13.55 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten.

Bocholt (ots) - Der 80-Jährige war gegen 13.55 Uhr auf dem Gehweg des Stenerner Wegs in Richtung Adenauerallee unterwegs. Um eine Frau mit Kinderwagen an einer Engstelle passieren zu lassen, hielt der Bocholter in Höhe einer Einfahrt an. Aus dieser wollte eine 34-jährige Autofahrerin gerade rückwärts ausparken. Die Bocholterin übersah den Mann und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der Leichtverletzte kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)



