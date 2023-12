Ein Paket sei nicht zustellbar, war auf dem Handydisplay einer Bocholterin am Montag zu lesen.

Bocholt (ots) - Die Frau folgte den Anweisungen des Absenders. Mithilfe des in der Nachricht übermittelten Links gab sie Daten von mehreren Kreditkarten preis. Als sie bemerkte, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war, sperrte die Betrogene die Karten.



Diese Masche ist nur eine von vielen, mit denen skrupellose Betrüger an das Geld der Menschen gelangen möchten.



Die polizeiliche Kriminalpräventionwarnt vor den Machenschaften der Täter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

https://polizei.nrw/kriminalitaet-9. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell