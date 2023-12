Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: 09.12.2023, 02.45 Uhr; Versucht, in einen Kiosk in Bocholt einzudringen, haben zwei Unbekannte in der Nacht zum Samstag.

Bocholt (ots) - Ein Zeuge hatte gegen 02.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört und war diesen nachgegangen. An der Osterstraße sah er zwei Personen, die sich mutmaßlich zuvor am Eingang des Geschäfts zu schaffen gemacht hatten. Das Duo flüchtete in Richtung Münsterstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell