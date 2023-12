Tatort: Bocholt, Industriestraße; Tatzeit: 18.12.2023; zwischen 03.00 Uhr und 04.20 Uhr; In der Nacht zum Montag drang ein noch unbekannter Täter in eine Spielhalle an der Industriestraße ein.

Bocholt (ots) - An der Rückseite brachen der oder die Täter ein Loch in die Außenwand und konnten so in das Gebäude gelangen. Zwei Spielautomaten wurden gewaltsam geöffnet. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)



