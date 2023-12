Tatort: Bocholt, Adenauerallee;

Bocholt (ots) - Tatzeit: 30.07.2023, zwischen 03.20 Uhr und 03.50 Uhr;



Nach einem Sexualdelikt im Juli dieses Jahres hat die Polizei ein Phantombild des Täters im Fahndungsportal veröffentlicht.



https://polizei.nrw/fahndung/122375



Zu der Tat wurde die folgende Pressemeldung veröffentlicht.



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5572248



In der Zwischenzeit hatte es Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen ergeben, die intensive Ermittlungen nach sich zogen. Da sich dabei der Tatverdacht nicht bestätigte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.



Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter (02861) 9000. (fr)



