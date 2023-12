Tatort: Bocholt, Ostwall; Tatzeit: 28.12.2023, 13.20 Uhr; Als eine Radfahrerin an einer Ampel an der Kreuzung Weberstraße / Ostwall / Im Bollwerk in Bocholt wartete, ergriffen drei Jugendliche auf dem Gepäckträger festgeklemmtes Feuerwerk.

Bocholt (ots) - Zwei Diebe flüchteten mit E-Scootern und einer mit einem Fahrrad über den Ostwall in Richtung Münsterstraße. Die Bestohlene gab an, dass der Radfahrer eine dunkle Jacke mit Kapuze trug. Einer der Rollerfahrer war mit einer roten Daunenjacke mit Kapuze bekleidet, der zweite mit einer schwarzen Jacke sowie einem grauen Hoodie mit Kapuze. Beide trugen weitgeschnittene helle Jeans. An einem Elektrokleinstfahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 13.20 Uhr. Die Kripo Bocholt sucht Zeugen des dreisten Diebstahls: Tel. (02871) 2990. (db)



