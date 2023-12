Tatort: Bocholt, Stichweg zwischen Markgrafenstraße und Drostenstraße; Tatzeit: 18.12.23, ca. 19.30 Uhr; Am Montagabend ging eine 44-jährige Bocholterin mit ihrem Hund spazieren und war dabei gegen 19.30 Uhr auf dem Stichweg zwischen der Markgrafenstraße und der Drostenstraße unterwegs.

Bocholt (ots) - Nach Angaben der Geschädigten sprang plötzlich ein Mann vom Wegesrand auf sie zu und erfasste sie am Kopf. Sie habe laut geschrien und ihr Hund habe den Mann ins Bein gebissen. Dieser habe dann laut einen Unmutslaut geäußert und sei in Richtung Markgrafenstraße davon gehumpelt. Das Tatmotiv ist nicht bekannt.



Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: ca. 35 bis 45 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, sportlich kräftige Statur, dunkle Augen, auffallend volle Oberlippe, schmalere Unterlippe, dunkle Haut ("afrikanischer Typ"), dunkel bekleidet.



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter (02861) 9000. (fr)



