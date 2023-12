Tatort: Bocholt, Neustraße; Tatzeit: 11.12.2023, 16.30 Uhr; Mehrere Smartphones der Hersteller Samsung, Xiaomi, Google sowie iPhone erbeutet haben Unbekannte am Montag in Bocholt.

Bocholt (ots) - Gegen 16.30 Uhr betrat eine Gruppe Jugendlicher einen Telekommunikations-Shop an der Neustraße. Die Personen ergriffen mehrere Geräte, lösten sie von der Diebstahlsicherung und flüchteten. Ein Zeuge folgte den Tätern, verlor diese aber im Bereich Augustastraße aus den Augen. Um die Flucht zu verhindern, hatte sich eine Angestellte in den Weg gestellt. Einer der Täter trat nach der Frau und auch in Richtung eines Zeugen vor dem Geschäft. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)



