Tatort: Bocholt, Luisenstraße; Tatzeit: zwischen 29.12.2023, 20.00 Uhr, und 30.12.2023, 10.00 Uhr; Absichtlich zerkratzt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt ein Auto.

Bocholt (ots) - Der Wagen hatte an der Luisenstraße gestanden, als ihn die Täter auf der Fahrerseite ebenso wie auf der Beifahrerseite beschädigten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)



