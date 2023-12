Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 27.12.2023, 18.00 Uhr, und 28.12.2023, 13.30 Uhr; Einen Mercedesstern abgebrochen, ein Firmenemblem aus der Motorhaube gebrochen und deren Lack zerkratzt sowie ein Kennzeichen zunächst mitgenommen haben Täter in Bocholt.

Bocholt (ots) - Der blaue Kombi stand auf einem Parkplatz an der Münsterstraße, als es zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr zu dem Geschehen kam. Das Nummernschild ließen die Unbekannte unweit des Tatortes zurück. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat Bocholt in Verbindung zu setzen. (db)



