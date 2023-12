Unfallort: Bocholt-Mussum, Benningsstiege; Unfallzeit: 13.12.2023, 22.15 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Bocholt-Mussum bei einem Verkehrsunfall erlitten.

Bocholt-Mussum (ots) - Der 28-Jährige befuhr gegen 22.15 Uhr die Pannemannstraße stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung mit der Benningsstiege touchierte ihn ein hinter ihm fahrendes Fahrzeug, sodass der Bocholter nach links auf die Fahrbahn stürzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (ao)



