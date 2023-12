Unfallort: Bocholt-Mussum, Loikumer Weg; Unfallzeit: 04.12.2023, 11.30 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Bocholt-Mussum bei einem Unfall erlitten.

Bocholt-Mussum (ots) - Die 46-Jährige hatte gegen 11.30 Uhr den Loikumer Weg in Richtung Bocholt befahren. Kurz vor der Kreuzung mit dem Vennweg kam der Bocholterin ein dunkel lackierter Kombi entgegen. Als Auto und Rad sich angenähert hatten, habe der Fahrer des Wagens plötzlich wild gestikuliert. Die Pedelecfahrerin erschrak und stürzte, der etwa 40 bis 50 Jahre alte Autofahrer entfernte sich. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)



