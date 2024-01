Unfallort: Bocholt, Westend; Unfallzeit: zwischen 30.12.2023, 16.00 Uhr, und 31.12.2023, 15.30 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter in Bocholt einen geparkten Wagen.

Bocholt (ots) - Der beschädigte schwarze Smart hatte an der Straße Westend gestanden, wo es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag zu dem Unfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell