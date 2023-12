Brandort: Bocholt, Markgrafenstraße; Brandzeit: 01.12.2023, 20.30 Uhr; Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Borken suchen zwei Personen nach einem Brand in Bocholt.

Bocholt (ots) - Am Freitagabend war es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Markgrafenstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich neben dem Bewohner noch zwei weitere Männer in der betroffenen Wohnung. Die Polizei bittet diese sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt zu den Brandexperten aufzunehmen: Tel. (02861) 9000.



Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5663469 (db)



