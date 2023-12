Tatort: Bocholt, Fußweg zwischen Kurfürstenstraße und Schwanenstraße; Tatzeit: 30.12.2023, 16.30 Uhr; In exhibitionistischer Weise ist ein Unbekannter am Samstag in Bocholt einer Fußgängerin gegenübergetreten.

Bocholt (ots) - Zu dem Vorfall kam es gegen 16.30 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Kurfürstenstraße und der Schwanenstraße. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, längerer Bart und bekleidet mit einer bräunlichen Wildlederjacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)



