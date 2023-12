Tatort: Bocholt, Ebertstraße; Tatzeit: 07.12.2023, zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in eine Spielhalle eingebrochen.

Bocholt (ots) - Um in das Gebäude an der Ebertstraße zu gelangen, brachen die Täter eine Tür auf. Im Inneren machten sie sich gewaltsam an drei Spielautomaten zu schaffen. Aus den Geräten entwendeten die Einbrecher jeweils die Geldkassetten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell