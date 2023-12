Tatort: Bocholt, Langenbergstraße; Tatzeit: 17.12.2023, 17.00 bis 17.05 Uhr; Einem Ablenkungsmanöver fiel am Sonntagnachmittag ein Geschäftsbetreiber in Bocholt zum Opfer.

Bocholt (ots) - Gegen 17.00 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann das Geschäft an der Langenbergstraße. Er heuchelte Interesse an den ausgestellten Waren vor und lockte den Geschädigten in einen Bereich des Geschäftes, von dem dieser keine Sicht mehr auf sein Büro hatte. Nach ca. fünf Minuten ging der Mann in Richtung Ausgang und unterhielt sich dort in einer Fremdsprache (nach Auskunft des Geschädigten vermutlich Arabisch) mit einem zweiten Mann und verließ mit diesem das Geschäft.

Wenig später stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse fehlte, die er in einem Rucksack in seinem Büro aufbewahrt hatte.

Es ist also davon auszugehen, dass der vermeintliche Kunde ein Ablenkungsmanöver durchgeführt hatte, um seinem Mittäter den Diebstahl zu ermöglichen.



Beschreibung des "Kunden": ca. 40 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, kräftige Statur, südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke.



Beschreibung des mutmaßlichen Diebes: sehr kräftige Statur, bekleidet mit schwarzer Jacke mit überdurchschnittlich großer Kapuze.



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell