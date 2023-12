Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße; Tatzeit: 24.12.2023, zwischen 13.30 Uhr und 19.20 Uhr; Schmuck erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt.

Bocholt (ots) - Die Täter hatten sich am Sonntag (Heiligabend) zwischen 13.30 Uhr und 19.20 Uhr gewaltsam Zugang über einen Balkon in eine Wohnung an der Kurfürstenstraße verschafft. Im Inneren durchsuchten sie Schränke sowie Kommoden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell