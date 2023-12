Unfallort: Bocholt, Industriestraße/Theodor-Heuss-Ring; Unfallzeit: 21.12.2021, 15.10 Uhr; Nach einem Auffahrunfall sucht die Polizei in Bocholt den Fahrer des zweiten beteiligten Wagens.

Bocholt (ots) - Eine 25-Jährige hatte am Donnerstag gegen 15.10 Uhr von der Industriestraße nach rechts in den bevorrechtigten Theodor-Heuss-Ring abbiegen wollen. Als die Frau dabei verkehrsbedingt anhielt, prallte ein Unbekannter mit seinem Auto auf. Die Bocholterin steuerte daraufhin die nächste Haltemöglichkeit am Theodor-Heuss-Ring an, der andere Beteiligte entfernte sich jedoch. Dieser war circa 40 bis 50 Jahre alt; zu seinem Auto liegen keine Angaben vor. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)



