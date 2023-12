Unfallort: Bocholt, Wüppings Weide; Unfallzeit: 14.12.23, ca. 21.30 Uhr; Unter Alkoholeinfluss stand am Donnerstagabend ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt, als er auf der Straße Wüppings Weide einen am Fahrbahnrand stehenden Lkw übersah, mit diesem kollidierte und sich dabei leicht verletzte.

Bocholt (ots) - Ein Zeuge, dem sofort die Alkoholisierung des Mannes aufgefallen war, informierte die Polizei.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 29-Jährige nach dem Unfall weiteren Alkohol getrunken hatte, wurden ihm durch einen Arzt zwei Blutproben in einem zeitlichen Abstand entnommen. So kann die Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt berechnet werden. (fr)



