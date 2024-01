Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße sowie Grabenstraße; Unbekannte haben in Bocholt in den vergangenen Tagen mehrere geparkte Autos beschädigt.

Bocholt (ots) - Neben den bereits gemeldeten Vorfällen zerkratzten die Täter auch zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Hindenburgstraße und machten sich gewaltsam an einem Außenspiegel eines Autos zu schaffen, das an der Grabenstraße gestanden hatte. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)



