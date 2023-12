Tatort: Bocholt, Reygersstraße; Tatzeit: zwischen 07.12.2023, 20.00 Uhr, und 11.12.2023, 14.30 Uhr; Zwei Akkuschrauber sowie einen Trennschleifer des Herstellers Makita haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt gestohlen.

Bocholt (ots) - Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Reygersstraße ein. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell