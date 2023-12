Unfallort: Borken, Landwehr / Ramsdorfer Potweg; Unfallzeit: 09.12.2023, 11.30 Uhr; Eine schwer sowie eine leichtverletzte Person und rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Borken.

Borken (ots) - Als gegen 11.30 Uhr ein 40 Jahre alter Bocholter von der Straße Landwehr nach links in den Ramsdorfer Postweg einbiegen wollte, missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Autos einer 82-Jährigen. Die Heidenerin war aus Richtung Gemen kommend in Richtung Heiden unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin und deren Beifahrerin, eine 91-Jährige, schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in ein Krankenhaus. (db)



