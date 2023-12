Tatort: Borken, Ahnenkamp; Tatzeit: 11.12.2023, 19.30 Uhr; Durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt, sah eine Hausbewohnerin am Montagabend in Borken nach dem Rechten.

Borken (ots) - Eine Alarmanlage im Obergeschoss hatte gegen 19.30 Uhr ausgelöst: An einer Balkontür waren mehrere Hebelspuren erkennbar. Mutmaßlich hatten die Täter über eine Außentreppe die Veranda betreten und versucht, gewaltsam in das Haus am Ahnenkamp einzudringen. Das Unterfangen misslang. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)



