Unfallort: Borken, Bundesstraße 67; Unfallzeit: 08.12.2023, 20.10 Uhr; Einen Wagen gestreift hat ein Unbekannter beim Wiedereinscheren auf der Bundesstraße 67 am Freitag in Borken.

Borken (ots) - Zu den Geschehen zwischen den Anschlussstellen L896 und der B70 in Fahrtrichtung Münster kam es gegen 20.10 Uhr. Ein Gespannfahrer hatte sein Fahrzeug auf die rechte Spur gelenkt und dabei mit dem Anhänger einen auf der rechten Spur fahrenden grauen Citroen beschädigt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, setzte der Fahrer des helllackierten Lkw mit seitlicher Aufschrift seinen Weg fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)



