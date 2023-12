Tatort: Borken, Bertha-von-Suttner-Straße; Tatzeit: 21.12.2023, 02.55 Uhr; Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Borken einen Gegenstand aus einem geparkten Wagen gestohlen.

Borken (ots) - Das Fahrzeug hatte auf einer Einfahrt an der Bertha-von-Suttner-Straße gestanden. Dort kam es gegen 02.55 Uhr zu der Tat. Ein Zeuge überraschte dabei die beiden Täter, die daraufhin zu Fuß in Richtung Weseler Landstraße flüchteten. Eine nähere Beschreibung zu den Tatverdächtigen liegt nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



