Tatort: Borken, Hohe Oststraße; Tatzeit: 04.12.2023, 23:05 Uhr; Gewaltsam in einen Betrieb eingedrungen sind Unbekannte in Borken.

Borken (ots) - Im Inneren brachen die Täter Zwischentüren auf und durchwühlten die Räume. Zu dem Geschehen kam es am 04.12.2023, um 23.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt schlug eine Alarmanlage an. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)



