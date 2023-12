Tatort: Borken, Mühlenstraße; Tatzeit: zwischen 14.12.2023, 19.00 Uhr, und 05.12.2023, 07.30 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Borken in einen geparkten Wagen eingedrungen.

Borken (ots) - Als es zu der Tat kam, stand das Auto auf einem Einstellplatz an der Mühlenstraße. Die Täter entwendeten unter anderem Milchkartons aus dem Pkw und gossen diese zum Teil in der Nähe aus. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



