Unfallort: Borken, Am Kuhm; Unfallzeit: 18.12.2023, 12.15 Uhr; Eine Fußgängerin hat am Montag in Borken bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

Borken (ots) - Die 87-Jährige überquerte gegen 12.15 Uhr eine Fußgängerbrücke aus Richtung eines Parkplatzes an einem Geschäft an der Straße Am Kuhm in Richtung eines benachbarten Einkaufszentrums. Als die Frau an einer Werbetafel vorbeigehen wollte und deshalb einen Schritt nach links machte, prallte ihren Angaben zufolge ein von hinten nahender, rot lackierter Krankenfahrstuhl gegen sie. Die Borkenerin stürzte und der Unbekannte habe sich nach einem kurzen Wortwechsel entfernt. Zu dem Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: circa 75 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer schwarzen Hose und einen Hut tragend. Eine etwa 40 Jahre alte Zeugin half der Leichtverletzten. Die Polizei bittet diese ebenso wie weitere Zeugen und den Fahrer des Elektromobils, unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken Kontakt aufzunehmen. (to)



