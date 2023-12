Tatort: Borken-Gemen, Brahmsweg; Tatzeit: 08.12.2023, 04.45 Uhr; Gezündelt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken-Gemen: Die Täter hatten in einem als Werkstatt genutzten Anbau auf einem Grundstück am Brahmsweg eine Grillschale derart in Brand gesetzt, dass der Raum verrußte.

Borken (ots) - Zudem kippten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen eine chemische Flüssigkeit in ein Aquarium. Ein Anwohner hatte gegen 05.00 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Flammen mit eigenen Mitteln gelöscht. Ob die Täter etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)



