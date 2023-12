Tatort: Borken-Gemen, Achter de Waake; Tatzeit: 08.12.2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr; Untersuchungshaft angeordnet hat ein Richter des Amtsgerichts in Coesfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag für einen 19-jährigen Borkener.

Borken-Gemen (ots) - Der Mann wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er sich in einer Garage an der Straße Achter de Waake in Borken-Gemen aufhielt. Kurze Zeit kam es in dem Gebäude zu einer Verpuffung. Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten die Flammen löschen. Während des Einsatzes kam der 19-Jährige zum Tatort zurück. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Borkener einen Heuballen in der Garage entzündet hatte. Die Einrichtung sowie ein Kleinkraftrad wurden dabei beschädigt.



Zudem hat er nach Zeugenaussagen ein Fahrzeug der Feuerwehr an der Einsatzstelle versetzt und dabei einen Unfall verursacht. Einen Führerschein hat der Mann nicht.



Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Brandgeschehen am Bahmsweg. Auch hierfür ist der Borkener dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an.



Link zur Pressemeldung: Borken-Gemen - Feuer entfacht und Fische vergiftet" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5668079 (db)



