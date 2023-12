Tatort: Borken, Joseph-Haydn-Straße; Tatzeit: 10.12.23, ca. 13.50 Uhr; Am Sonntagnachmittag führte ein 23-jähriger Mann aus Borken auf einem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Joseph-Haydn-Straße/Brahmsstraße einen Ölwechsel an seinem Pkw durch und verursachte dabei mehrere Ölflecken auf dem Parkplatz und dem angrenzenden Gehweg.

Borken (ots) - Ein Zeuge wies den Mann daraufhin, dass er die Polizei über den Vorfall informiert habe.

Die Polizeibeamten trafen den 23-Jährigen kurz darauf fahrenderweise an. Er gab zu, den Ölwechsel durchgeführt zu haben, war sich aber keiner Schuld bewusst.

Die Feuerwehr streute die Gefahrenstelle ab und die Polizeibeamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein. (fr)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell