Unfallort: Borken, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 06.12.2023, 14.30 Uhr; Auf einer Ölspur ist der Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch in Borken ausgerutscht.

Borken (ots) - Zu dem Geschehen kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Einfahrt zum Busbahnhof. Der 15-Jährige aus Rhede erlitt dabei leichte Verletzungen. Wer Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)



