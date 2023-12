Tatort: Borken, Gildenstraße; Tatzeit: 06.12.2023, zwischen 06.45 Uhr und 20.30 Uhr; Einbrecher haben sich am Mittwoch gewaltsam Zugang in eine Wohnung in Borken verschafft.

Borken (ots) - Um in das Gebäude an der Gildenstraße zu gelangen, hebelten die Täter die Terassentür auf. Sie durchsuchten das Innere. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)



