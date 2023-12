Unfallort: Borken, Nordring; Unfallzeit: 12.12.23, zwischen 07.30 Uhr und 12.40 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag an einem schwarzen Audi Kombi.

Borken (ots) - Der Audi stand zwischen 07.30 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnhauses am Nordring, als es zu dem Unfall kam.

Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden. (fr)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell