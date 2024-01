Tatort: Borken-Weseke, Klünstraße; Tatzeit: 02.01.2024, 17.55 Uhr; Unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis hat sich eine Frau am Dienstagabend in Weseke hinters Steuer gesetzt.

Borken-Weseke (ots) - Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen die 52-Jährige an ihrer Wohnanschrift an. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von 1,8 Promille schließen ließ. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm der Beschuldigten Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit bestimmen zu können. (ao)



