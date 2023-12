Unfallort: Gescher, Schuckertstraße; Bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände in Gescher hat ein 43 Jahre alter Mann am Montagmorgen tödliche Verletzungen erlitten.

Gescher (ots) - Nach ersten Erkenntnissen war der Ahauser auf dem Grundstück an der Schuckertstraße aus noch ungeklärter Ursache zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden. In dieser Situation wurde er durch einen Zeugen vorgefunden.

Für den 43-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen liegen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Arbeitsunfalls dauern an, das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet. (to)



