Die Polizei hat am Donnerstagmorgen die Fahndung nach einer vermissten Frau aufgenommen.

Gescher (ots) - Die 35-Jährige ist derzeit unterwegs mit einem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen AH-ME 1512. Es handelt sich um einen grau lackierten Kompaktvan vom Typ Mercedes-Benz (B-Klasse). Die vermisste Person ist zuletzt im Raum Gescher gesehen worden. Hinweise bitte an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken, jede andere Polizeidienststelle oder über den Notruf 110. (to)



