Unfallort: Gescher, Riete; Unfallzeit: 09.12.2023, 21.00 Uhr; Gegen einen geparkten Wagen gefahren ist ein Unbekannter am Samstagabend.

Gescher (ots) - Der dunkel gekleidete Pedelecfahrer wirkte auf einen Zeugen alkoholisiert, als dieser ihn ansprach. Es sei nichts passiert, gab der circa 40 Jahre alte Gestürzte gegenüber dem Melder an. Anschließend setzte sich der Brillenträger mit weißem Haar auf sein Damenrad und fuhr in Richtung der Straße Schultenrott davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Auto zu kümmern. Zu dem Geschehen auf der Straße Riete kam es gegen 21.00 Uhr. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell