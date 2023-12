Unfallort: Gronau, Buterlandstraße; Unfallzeit: 12.12.2023, 17.45 Uhr; Auf dem Dach liegend endete am Dienstagabend für zwei Personen eine Autofahrt.

Gronau (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah die 35 Jahre alte Fahrerin eine Engstelle auf der Buterlandstraße, kollidierte mit einem Baumstamm und schleuderte herum. Sie hatte die Buterlandstraße gegen 17.45 Uhr aus Richtung Alstätter Straße kommend in Richtung Enscheder Straße befahren. Der Rettungsdienst brachte die Gronauerin in ein Krankenhaus. Der Beifahrer bleib unverletzt. Den stark beschädigten Baum fällte die Feuerwehr. Eine Sperrung der Buterlandstraße war für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme erforderlich. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell