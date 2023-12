Tatort: Gronau, Buterlandstraße; Tatzeit: zwischen 03.12.2023, 18.00 Uhr, und 04.12.2023, 06.00 Uhr; Versucht, einen Fiat 500 zu entwenden, haben Unbekannte in Gronau.

Gronau (ots) - Der italienische Kleinwagen stand zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, auf der Buterlanstraße, als Einbrecher gewaltsam in das Fahrzeuginnere vordrangen und an dem Zündschloss manipulierten. Starten konnten sie das Auto nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)



