Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 12.12.2023, 22.20 Uhr; Seinen niederländischen Führerschein habe er nicht dabei, erklärte ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Gronau auf der Enscheder Straße am Dienstagabend.

Gronau (ots) - Da sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem 44-Jährigen ergaben, folgte ein Drogentest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum des Rauschmittels exakt bestimmen zu können. Ein Blick in die Datenbank der Polizei brachte zudem zutage, dass der Mann in der Bundesrepublik führerscheinpflichtige Kraftfahrzeuge nicht führen darf. Die Beamten schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des mutmaßlichen Drogenkonsums sowie eine Strafanzeige wegen des fehlenden Führerscheins. Die Fahrt endete für den 44-Jährigen am Kontrollort. (db)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

(db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm (fr) F.

Rentmeister

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell